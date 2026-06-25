Vecinos y familiares exigirán justicia por Lautaro, el joven asesinado camino al colegio

Familiares, amigos y vecinos de Lautaro Servín convocaron a una marcha para este viernes con el objetivo de reclamar justicia por el adolescente de 17 años que fue asesinado durante un intento de robo en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown.



La movilización se llevará a cabo a partir de las 16.30 y partirá desde Rivadavia entre Torcaza y Benteveo. Desde allí, los manifestantes se dirigirán hasta la intersección de San Martín y Santa Ana, donde se realizará el acto central.

Lautaro fue asesinado durante la mañana del martes cuando se dirigía al colegio junto a su padre. Según trascendió, ambos fueron interceptados por motochorros que intentaron asaltarlos. En ese contexto, el joven perdió la vida, un hecho que generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de la zona.

A través de la convocatoria difundida en redes sociales y en distintos puntos del barrio, los organizadores llamaron a acompañar a la familia en el reclamo de justicia. "Los pibes no se tocan", expresa uno de los mensajes de la convocatoria, que también señala que participarán los padres y hermanos de Lautaro.