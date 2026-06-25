Operativo de control vehicular en Ezpeleta

El Municipio de Quilmes, bajo la supervisión de la intendenta interina Eva Mieri, desarrolló un nuevo operativo de control vehicular en las avenidas Mitre y Florencio Varela, en Ezpeleta, donde además se presentó el equipamiento (material de señalización) para la seguridad vial y la prevención incorporado recientemente por la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial.

"Supervisamos un operativo integral de control vehicular en uno de los accesos principales a Quilmes. Realizamos controles de licencias de conducir, VTV, seguro obligatorio y testeos preventivos de alcoholemia para promover una circulación más segura y responsable. Además, presentamos el nuevo equipamiento que adquirimos con fondos municipales para fortalecer el trabajo de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, con tecnología, señalización y elementos de protección para las y los trabajadores. Seguimos invirtiendo en seguridad vial para cuidar los ingresos al distrito y ordenar la circulación en puntos estratégicos de la ciudad", señaló Eva, acompañada por el secretario de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, Lucas Schuld, junto a funcionarios, inspectores y personal operativo del área.

Durante la jornada se llevaron adelante controles simultáneos en ambos sentidos de circulación con énfasis en el ingreso a Quilmes provenientes desde la ciudad de Berazategui, con verificación de la documentación obligatoria para conducir, controles de licencia, VTV, seguro y testeos de alcoholemia.

En el marco de la actividad, también se presentó el nuevo equipamiento adquirido con fondos municipales, destinado a fortalecer la capacidad operativa de la Agencia mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, elementos de señalización (tótem de reducción de velocidad, conos y vallas, entre otros) y equipamiento de protección para las y los trabajadores.