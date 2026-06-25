Operativo de control vehicular en Ezpeleta
El Municipio de Quilmes bajo la supervisión de la intendenta interina Eva Mieri.
El Municipio de Quilmes, bajo la supervisión de la intendenta interina Eva Mieri, desarrolló un nuevo operativo de control vehicular en las avenidas Mitre y Florencio Varela, en Ezpeleta, donde además se presentó el equipamiento (material de señalización) para la seguridad vial y la prevención incorporado recientemente por la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial.
"Supervisamos un operativo integral de control vehicular en uno de los accesos principales a Quilmes. Realizamos controles de licencias de conducir, VTV, seguro obligatorio y testeos preventivos de alcoholemia para promover una circulación más segura y responsable. Además, presentamos el nuevo equipamiento que adquirimos con fondos municipales para fortalecer el trabajo de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, con tecnología, señalización y elementos de protección para las y los trabajadores. Seguimos invirtiendo en seguridad vial para cuidar los ingresos al distrito y ordenar la circulación en puntos estratégicos de la ciudad", señaló Eva, acompañada por el secretario de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, Lucas Schuld, junto a funcionarios, inspectores y personal operativo del área.
Durante la jornada se llevaron adelante controles simultáneos en ambos sentidos de circulación con énfasis en el ingreso a Quilmes provenientes desde la ciudad de Berazategui, con verificación de la documentación obligatoria para conducir, controles de licencia, VTV, seguro y testeos de alcoholemia.
En el marco de la actividad, también se presentó el nuevo equipamiento adquirido con fondos municipales, destinado a fortalecer la capacidad operativa de la Agencia mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, elementos de señalización (tótem de reducción de velocidad, conos y vallas, entre otros) y equipamiento de protección para las y los trabajadores.