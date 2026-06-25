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Jueves, 25 de junio de 2026

Quilmes Oeste: una vaca murió y otra fue rescatada tras caer al arroyo por un accidente

El hecho ocurrió luego de que un camión jaula que transportaba vacunos terminara cayendo al arroyo, en Camino General Belgrano y La Rioja.

Redacción FMQ
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Un importante operativo de rescate se realizó este miércoles por la noche en Quilmes Oeste luego de que un camión jaula que transportaba vacunos terminara cayendo al arroyo ubicado en la intersección de Camino General Belgrano y La Rioja.

Tras el siniestro, se reportó que algunos de los animales podrían haberse soltado en la zona. Además, uno de los vacunos cayó al cauce de agua y fue hallado sin vida, mientras vecinos intentaban retirarlo del lugar.

Por otra parte, el resto de los animales permaneció dentro del camión accidentado bajo custodia policial. Las autoridades reforzaron la vigilancia debido a que varias personas se acercaron con la intención de llevarse los vacunos, lo que obligó a implementar medidas de seguridad en el lugar.

Bomberos, personal de Defensa Civil y agentes de Zoonosis desplegaron un operativo conjunto para rescatar a una vaca que había quedado atrapada con vida en el arroyo. Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron sacar al animal del agua y subirlo a un vehículo de traslado.

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