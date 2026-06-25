¿Es obligatorio vincular el CUD a la SUBE para viajar gratis?

Ante las dudas generadas en los últimos días, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación aclaró que las personas con discapacidad podrán seguir viajando sin costo en colectivos y trenes presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin necesidad de asociarlo obligatoriamente a la tarjeta SUBE.

Según informaron desde el organismo, la vinculación del CUD a una SUBE registrada constituye una alternativa opcional que convivirá con el sistema actual y no reemplaza el derecho vigente. Además, remarcaron que no existe una fecha límite para realizar el trámite.

De esta manera, quienes cuenten con el certificado podrán continuar utilizando tanto el documento físico como su versión digital para acceder al beneficio, tal como ocurre actualmente.

Desde Transporte también recordaron que las empresas de colectivos de jurisdicción nacional y los servicios ferroviarios deben aceptar ambas modalidades: la presentación del CUD o la acreditación del beneficio mediante una tarjeta SUBE vinculada.

La medida alcanza a las líneas de colectivos nacionales que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además de diversos servicios interprovinciales y todas las líneas ferroviarias nacionales, entre ellas el Tren Roca, utilizado diariamente por miles de vecinos de Quilmes y la región.

Las autoridades advirtieron que cualquier negativa a reconocer el beneficio, impedir el viaje o exigir requisitos que no estén contemplados por la normativa constituye una irregularidad y puede ser denunciada ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Para realizar un reclamo, los usuarios pueden comunicarse gratuitamente al 0800-333-0300, ingresar al sitio oficial de la CNRT o acercarse a cualquiera de sus delegaciones. Al momento de efectuar la denuncia se recomienda contar con datos como la línea de colectivo, el número de interno o patente de la unidad, la fecha y el lugar donde ocurrió el hecho.

Con esta aclaración, el Gobierno nacional buscó llevar tranquilidad a las personas con discapacidad y sus familias, garantizando que el derecho a viajar sin costo continúa vigente y que la adhesión al nuevo sistema mediante SUBE es completamente voluntaria.