Detenido con cocaína, armas y balanzas en un operativo en Ezpeleta

Un hombre de 56 años fue detenido en Ezpeleta durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 3ra., luego de una serie de tareas investigativas que incluyeron vigilancias, seguimientos, registros fotográficos y fílmicos, entre otras medidas.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó el allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Río Gallegos, donde se concretó la detención del principal sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 161 envoltorios con cocaína fraccionada lista para su comercialización y un trozo compacto de la misma sustancia. Las pruebas de orientación confirmaron posteriormente que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 63 gramos en los envoltorios y 74,9 gramos en el bloque incautado.

Además de la droga, los investigadores hallaron y secuestraron tres balanzas de precisión, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes y dos equipos de comunicación portátil.

En el lugar también se encontraron armas de fuego y municiones: una pistola calibre 9 milímetros con cargador colocado, otra pistola del mismo calibre con dos cargadores, una escopeta calibre 16, cartuchos, varios rifles de aire comprimido y una pistola de gas comprimido.

La causa es llevada adelante por la UFI Nº 20 del Departamento Judicial Quilmes. Tras ser informado del resultado del procedimiento, el fiscal interviniente dispuso la aprehensión del sospechoso por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y ordenó las actuaciones de rigor.