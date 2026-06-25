Terror en la madrugada: banda armada atacó a una familia para robarle los ahorros

Una banda integrada por cinco delincuentes armados irrumpió horas atrás en una propiedad de Quilmes Oeste, redujo a toda una familia y golpeó brutalmente al dueño de casa para exigirle la entrega de dólares.

El hecho ocurrió en una finca ubicada sobre la calle 877 al 4700. Según informaron fuentes policiales, los asaltantes forzaron la reja de ingreso y luego golpearon la puerta de la vivienda. Cuando el propietario abrió, fue sorprendido por los ladrones, que ingresaron por la fuerza y tomaron el control de la situación.

Dentro de la casa se encontraban tren personas. A su vez, los delincuentes los redujeron y los llevaron hasta una habitación, donde comenzaron a exigirles dinero en moneda extranjera.

"Nos dijeron que tenían dólares", relató una de las víctimas a los investigadores.

Durante el asalto, uno de los delincuentes golpeó al dueño de casa en la cabeza con la culata de un arma de fuego, provocándole varios cortes. Los asaltantes, que actuaron con el rostro cubierto por pasamontañas de color gris y rojo, permanecieron varios minutos dentro de la vivienda mientras revisaban las distintas dependencias en busca de dinero y objetos de valor.

Finalmente, escaparon llevándose un teléfono celular y una suma cercana al millón de pesos en efectivo.

Tras el robo, la víctima fue trasladada por su hija a la Clínica Belgrano para recibir atención médica por las heridas sufridas.

En el lugar trabajó personal policial y peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para relevar pruebas que permitan identificar a los autores del hecho.

La causa quedó en manos de la UFI N° 2, a cargo del fiscal Javier Barrera, quien dispuso actuaciones por el delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda. Además, ordenó que personal del gabinete investigativo avance en la búsqueda de elementos que permitan esclarecer el violento asalto.