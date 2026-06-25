Frío polar y alerta meteorológica por nevada extrema: ¿Cuáles son las localidades afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta meteorológica amarilla por nevadas que promete transformar a los sectores afectados en verdaderas postales congeladas. La contingencia climática impactará de lleno durante el tramo nocturno del jueves 25 de junio.

El organismo meteorológico nacional detalló que el fenómeno incluirá caída de nieve de variada intensidad, lo que obligará a extremar los cuidados para evitar accidentes y complicaciones mayores en toda la comunidad.

Qué dice la alerta oficial para esta noche

La alerta por nevada de nivel amarillo rige especialmente para las horas de la noche, momento en el cual se espera el pico del temporal. El informe oficial reportó que se estiman valores de nieve acumulada de entre 10 y 30 centímetros, aunque la advertencia resalta que estos registros pueden ser superados de forma puntual en los sectores de mayor elevación.

Según se informó que el fenómeno alcanzará a más de 9 localidades andinas, afectando comunidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. El mapa del temporal abarca puntos neurálgicos como Aluminé, Las Coloradas, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche, Pilcaniyeu, Ñorquincó y Leleque, además de proyectarse hacia la zona de Cushamen y las inmediaciones de Esquel.

Asimismo, los especialistas advirtieron que no se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las zonas de menor elevación. Esta mezcla resulta sumamente peligrosa, ya que puede modificar el estado del suelo de manera drástica y generar capas de hielo resbaladizas durante la madrugada.

Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional.

Los tramos y caminos que se verán afectados por el temporal

El fenómeno meteorológico impactará de forma directa en la conectividad regional, alterando los accesos principales. Desde Vialidad Nacional solicitaron transitar con velocidad precautoria debido a las complicaciones que presentarán las calzadas por la acumulación nívea y el congelamiento de las superficies expuestas.

El corredor de la Ruta Nacional 40 se verá afectado en el tramo principal que une Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes, extendiéndose hacia el sector de Chubut que pasa por El Bolsón, Leleque y el acceso a Esquel. Por su parte, la Ruta Nacional 23 registrará dificultades en su tramo inicial que conecta Bariloche con Pilcaniyeu hacia la Línea Sur, mientras que la Ruta Nacional 231 presentará complicaciones en el acceso hacia el Paso Cardenal Samoré.

En cuanto a los caminos provinciales, las Rutas Provinciales 24 en Neuquén, que sirve de acceso a Las Coloradas, y la Ruta Provincial 6 en Río Negro, que conecta la zona andina con Ñorquincó, demandarán extrema precaución. En Chubut, las Rutas Provinciales 40 y 12 complicarán los trayectos hacia Cushamen y el cruce que une Gualjaina con Leleque, sumado al sector inicial de la Ruta Nacional 259 que une la Ruta 40 con el desvío a Esquel y Trevelin.

Recomendaciones para protegerse ante el frío intenso

Frente a la vigencia de la alerta por nevada y las bajas temperaturas, los organismos oficiales de Protección Ciudadana emitieron pautas de cuidado destinadas a toda la población para mitigar riesgos.

Las autoridades recomendaron evitar salir a la intemperie durante la noche a menos que sea estrictamente necesario, minimizando de este modo los desplazamientos peatonales o vehiculares. También resulta clave acondicionar las viviendas manteniendo los accesos limpios de nieve y asegurando sistemas de calefacción seguros para prevenir accidentes por monóxido de carbono.

Para quienes deban circular por la vía pública de manera inevitable, se aconseja vestirse con varias capas de ropa térmica y abrigada. Finalmente, se solicitó a la comunidad mantenerse permanentemente informada a través de los reportes oficiales del clima, debido a que la intensidad del fenómeno puede variar según la altura y la ubicación geográfica de cada una de las comunidades.