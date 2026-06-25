Se acerca un frente polar muy intenso: prevén heladas matutinas y temperaturas por debajo del promedio

El inicio del invierno provocó jornadas de frío extremo que azotaron durante toda la semana en la provincia de Buenos Aires y varias provincias: ahora podrían extenderse hacia los últimos días del mes de junio.

Desde Meteored, sitio web especializado en clima, advirtieron sobre la posibilidad del ingreso de un frente polar muy intenso, la probabilidad de heladas y con temperaturas mínimas que pueden rondar entre los 0 y 1 grados en los próximos días.

Cómo estará el clima

Según el pronóstico extendido, el viernes 26 de junio habrá heladas en varios puntos del Gran Buenos Aires, con temperaturas mínimas que pueden rondar entre los 2 y los 5 grados, mientras que la máxima puede posicionarse entre los 15 y los 16. Sin embargo, las mínimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden ser entre 4 y 6 grados.

A partir del sábado, las mínimas rondarán entre los 7 y 9 grados en CABA, aunque en las zonas del conurbano bonaerense pueden ser un poco más bajas, y ubicarse entre los 4 y los 7. Por su parte, la máxima puede alcanzar los 16°.

El frío se asienta en la provincia de Buenos Aires.

La temperatura mínima del domingo puede ser de 8 grados durante la noche, se estima que durante el día la temperatura ronde entre los 10°C y que la máxima se pueda ubicar cerca de los 14.

El frío arranque de la semana

Los últimos días del mes tendrán un marcado descenso de la temperatura debido a que el lunes 29 en el Gran Buenos Aires harán entre uno y tres grados de mínima, y en torno a la franja entre 3 y 5 para la zona de CABA. Por su parte, la máxima no pasará de los 13 grados.

Durante el transcurso del último día del mes la mínima en GBA puede pisar los 0 grados, con posibilidades de alcanzar los 3°C y en Capital Federal se estiman temperaturas que ronden entre los 2 y los 4, y la máxima estará cercana a los 15.