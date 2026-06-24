El invierno se instala con fuerza en Buenos Aires: cómo estará el tiempo durante los últimos días de junio

Después de varios días con condiciones variables y algunas mejoras temporarias, el invierno vuelve a instalarse con mucha fuerza en AMBA.

Según el pronóstico extendido difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la última semana de junio estará caracterizada por la ausencia de lluvias significativas, pero también por la presencia de frío.

De esta manera, las proyecciones anticipan varios días de marcado carácter invernal, con mañanas y noches frías y temperaturas mínimas que podrían alcanzar los 4 grados en algunos sectores.

El reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional revela qué condiciones dominarán sobre Buenos Aires y sus alrededores hasta el cierre de junio.

Vuelve el frío intenso al AMBA: ¿Cómo estará el tiempo durante la última semana de junio?





El miércoles 24 se presentará con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada. La temperatura oscilará entre los 4 grados de mínima y los 12 de máxima, mientras que el viento soplará de manera leve a moderada, sin probabilidades de precipitaciones. Será un día típicamente invernal, con ambiente fresco desde las primeras horas de la mañana.

Para el jueves 25 se espera una leve mejora térmica. La mínima ascenderá hasta los 6 grados y la máxima alcanzará los 14. El cielo continuará parcialmente cubierto, aunque con algunos momentos de sol durante la tarde. Los vientos rotarán y podrían registrar velocidades cercanas a los 30 km/h en algunos sectores del AMBA.

El viernes 26 llegará con condiciones estables y una de las tardes más agradables del período analizado. El termómetro se moverá entre los 5 y los 15 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. La presencia del sol favorecerá una sensación térmica algo más confortable durante las horas centrales del día.

El pronóstico extendido del SMN anticipa una semana sin lluvias, pero con bajas temperaturas y períodos de viento intenso en el AMBA.

El sábado 27 mantendrá la tendencia de estabilidad atmosférica. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 17, convirtiéndose en la jornada más templada de la semana. El cielo alternará entre nubes y claros, ideal para realizar actividades al aire libre.

El domingo 28 se producirá un cambio en las condiciones del viento. Aunque la temperatura se ubicará entre los 10 y los 14 grados, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la segunda parte del día. El cielo permanecerá mayormente cubierto, aunque sin chances de precipitaciones.

El viento será un factor para prestar atención el domingo 28 y el lunes 29 de junio.

El lunes 29 volverá a sentirse con fuerza el aire frío. La máxima descenderá a 12 grados y la mínima será de 5. Además, continuarán las ráfagas intensas, nuevamente con valores cercanos a los 50 km/h. Esta combinación podría generar una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Finalmente, el martes 30 cerrará el mes con tiempo estable, cielo parcialmente nublado y temperaturas similares a las del lunes. Se prevé una mínima de 5 grados y una máxima de 13, consolidando un final de junio marcado por el predominio del aire frío y seco sobre la región.

Las temperatas se mantendrán bajas y con el viento la sesación termica será menor.

Con el inicio formal del invierno, los especialistas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos, especialmente ante la presencia de ráfagas intensas y temperaturas que podrían generar sensaciones térmicas aún más bajas durante las primeras horas del día.

Aunque no se esperan lluvias significativas en el corto plazo, el abrigo seguirá siendo un aliado indispensable para afrontar los últimos días de junio. Todo indica que el mes se despedirá con condiciones típicas de la estación, marcadas por el predominio del aire frío sobre la región metropolitana.