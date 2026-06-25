El pronóstico de la semana prevé mañanas heladas y varios días sin lluvias en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varios días de buen tiempo en Buenos Aires, sin lluvias y con un marcado predominio de aire frío. Las mañanas seguirán siendo muy frescas, aunque hacia la próxima semana habrá una leve recuperación de las temperaturas.

Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires estará dominado por cielos parcialmente nublados, algunas nieblas matinales y jornadas típicamente invernales.

Mínimas de un dígito y una recuperación gradual de la temperatura

El viernes 26 comenzará con niebla durante las primeras horas del día. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 14 grados. No se esperan precipitaciones.

El sábado 27 continuará el tiempo estable, con una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

El domingo 28 mantendrá condiciones similares, con temperaturas entre 9 y 14 grados y una probabilidad de lluvias prácticamente nula.

El lunes 29 se perfila como una de las mañanas más frías del período. La mínima descenderá a 7 grados y la máxima llegará a 12 grados, con cielo mayormente despejado.

El martes 30 seguirá el ambiente fresco, con una mínima de apenas 5 grados y una máxima de 13 grados. El cielo estará parcialmente nublado y no se esperan lluvias.

El miércoles 1 comenzará una leve recuperación térmica. La temperatura irá de 8 a 13 grados, con cielo algo nublado y condiciones estables. Además, podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

De esta manera, el pronóstico del clima en Buenos Aires confirma varios días sin lluvias, con mañanas muy frías y tardes frescas.