Otra vez lluvia: fin de semana con frío, chaparrones y ráfagas intensas en Buenos Aires

Las condiciones del clima en Buenos Aires sufrirán una fuerte modificación durante las próximas horas. El invierno seguirá "golpeando" la región con el ingreso de una masa de aire frío que dará lugar a un fin de semana nublado, inestable y con bajas temperaturas.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé el desarrollo de lluvias aisladas y ráfagas de viento del sector sur que incrementarán notablemente la sensación de frío.

Este sábado 27 y el domingo 28 de junio habrá que prestar suma atención al pronóstico y, por ende, al momento de realizar planes al aire libre.

¿Cómo estará el clima durante el fin de semana en Buenos Aires?





Sábado

Este sábado se presenta como la jornada de transición del fin de semana. El cielo estará algo nublado durante la mañana y la tarde, pasando a mayormente cubierto hacia la noche.

La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, mientras que la mínima se ubicará en 7. Aunque no se registrarán lluvias, el ambiente se mantendrá fresco y el sol alternará con bancos de niebla y nubosidad variable.

Domingo

El escenario cambiará drásticamente el domingo. Las proyecciones anticipan un domingo frío y completamente gris, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que apenas llegará a los 13.

La jornada estará marcada por la presencia de chaparrones aislados durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%.

Además, el viento será el protagonista de la segunda mitad del día, soplando desde el sector noreste con ráfagas intensas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Sol y frío polar en Buenos Aires: el pronóstico para la próxima semana





El inicio de la próxima semana traerá un mejoramiento definitivo en las condiciones generales, con la ausencia de lluvias pero con la consolidación del frío polar.

El lunes 29 de junio comenzará con un fuerte descenso térmico, registrando una mínima de apenas 3 grados y una máxima de 14. El cielo se presentará algo nublado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá la salida del sol tras la inestabilidad del domingo.

Para el martes 30, el último día del mes, el termómetro marcará 4 grados de mínima y 14 de máxima. El cielo lucirá algo nublado en las primeras horas y pasará a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche, manteniendo la tendencia de tiempo seco y frío.

El miércoles 1 de julio la temperatura oscilará entre los 5 y los 14 grados. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado en la tarde, jornada en la que volverán a registrarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora desde el sector noreste.

Hacia el tramo final de la semana, el jueves 2 presentará condiciones de mucha nubosidad y ambiente muy frío, con una mínima de 4 grados y una máxima que descenderá hasta los 12 grados, bajo un cielo parcialmente cubierto tanto en la mañana como en la tarde.

Finalmente, el viernes 3 cerrará la semana laboral con tiempo estable y cielo algo nublado en las primeras horas, rotando a parcialmente nublado hacia el final del día, con marcas térmicas que se ubicarán entre los 5 grados de mínima y los 14 de máxima.