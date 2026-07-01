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Miércoles, 1 de julio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este miércoles 1º de julio

El SMN indicó que la temperatura mínima será de 4 grados y la máxima de 12, cielo parcialmente nublado y viento del este.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles en la Ciudad la temperatura mínima será de 4 grados y la máxima de 12, cielo parcialmente nublado y viento del este.

El jueves la temperatura irá de los 1 a los 10 grados, con viento del este y cielo parcialmente nublado. El viernes la temperatura irá de 1 a 11 grados, con viente del este y cielo parcialmente nublado.

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