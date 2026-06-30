Allanamiento en Avellaneda: detienen a dos acusados de un violento robo en Quilmes

Gracias al rastreo vehicular mediante las cámaras de videovigilancia coordinado por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, dos delincuentes armados de fueron detenidos en las últimas horas tras un allanamiento en urgencia realizado en Avellaneda, luego de comprobarse su autoría material en un asalto perpetrado contra un comercio de Quilmes Oeste.

El hecho delictivo se inició cuando personal del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Quinta tomó conocimiento sobre un robo a mano armada en un local comercial ubicado en la intersección de la Avenida Montevideo y la calle 169. Al entrevistarse con los damnificados, se constató que dos hombres armados habían irrumpido en el lugar, sustrayendo mercadería para luego darse a la fuga a gran velocidad a bordo de un automóvil Peugeot 206.

De inmediato, la cartera de seguridad de la comuna aportó el seguimiento de la traza de escape mediante el anillo de cámaras municipales y particulares de la zona, logrando identificar de forma fehaciente el dominio del rodado involucrado.

Tras comprobarse que el automóvil se encontraba radicado en el partido de Avellaneda, los investigadores de Quilmes se trasladaron hacia las inmediaciones de la propiedad bajo las directivas de la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, que avaló un allanamiento en urgencia sobre la vivienda.

Al irrumpir de forma táctica en el domicilio de la calle Juan B. Justo, en Avellaneda, las fuerzas de seguridad locales lograron reducir y aprehender a los dos autores materiales del asalto, identificados formalmente como Eduardo M. y Omar C.

En el interior del lote se secuestró el automóvil Peugeot 206 utilizado para perpetrar el atraco, junto con una pistola semiautomática calibre 9 mm marca Browning con la numeración limada, provista de dos cargadores y un total de 12 municiones intactas.

El entrecruzamiento radial determinó que el arma poseía un pedido de secuestro activo por robo solicitado en el año 2009 por la Comisaría Tigre Cuarta. La justicia dispuso el procesamiento formal de ambos imputados bajo la carátula de "Robo Agravado por el Uso de Armas".