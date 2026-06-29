Empresas fantasma, cuentas falsas y criptomonedas: así operó la estafa de más de $600 millones

Más de 600 millones de pesos fueron recuperados por una empresa de Florencio Varela que había sido víctima de una sofisticada estafa informática, luego de una investigación que durante más de nueve meses permitió reconstruir el circuito del dinero, identificar a los presuntos responsables y avanzar sobre una organización que operaba mediante empresas fantasma, documentación falsa y cuentas bancarias utilizadas para lavar los fondos.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 especializada en extorsión, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes, bajo la coordinación de los ayudantes fiscales Leandro Montejo y Gisela Gorosito.

La causa se inició en septiembre de 2025, cuando el titular de la empresa denunció la desaparición de una millonaria suma de dinero de la cuenta bancaria de la firma. Los fondos estaban destinados al pago de salarios y operaciones de importación y fueron sustraídos mediante una maniobra de fraude informático.

A partir de la denuncia, la Fiscalía desarrolló una compleja investigación que incluyó pedidos de información a bancos, empresas de telefonía e internet, plataformas de intercambio de criptoactivos y distintos organismos públicos y privados. Ese trabajo permitió seguir el recorrido del dinero y establecer cómo había sido ejecutada la maniobra.

De acuerdo con la pesquisa, los sospechosos habrían creado una empresa ficticia y confeccionado documentación apócrifa para simular operaciones comerciales con la firma damnificada. También utilizaron líneas telefónicas prepagas registradas a nombre de terceros y más de cincuenta cuentas bancarias para dispersar los fondos, convertirlos en criptoactivos y enviarlos posteriormente al exterior.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en los que fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Las pericias permitieron identificar a nuevos integrantes de la organización, entre ellos los responsables de otra empresa utilizada para emitir facturas falsas y dos ciudadanos brasileños sobre quienes ya pesa un pedido de captura internacional.

Como consecuencia del avance de la investigación y del material probatorio incorporado a la causa, la entidad financiera restituyó el dinero a la empresa damnificada, que recuperó más de 600 millones de pesos y normalizó su actividad. En tanto, la investigación continúa y ya alcanza a más de quince personas presuntamente involucradas en la maniobra delictiva.