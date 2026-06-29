Menú
Radio en vivo
Lunes, 29 de junio de 2026

Quilmes Este: un hombre herido por un incendio

El incendio de una vivienda generó un importante despliegue este fin de semana en la intersección de Galileo Galilei e Isidoro Iriarte.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El incendio de una vivienda generó un importante despliegue este fin de semana en la intersección de Galileo Galilei e Isidoro Iriarte, en Quilmes Este. Como consecuencia del siniestro, un hombre sufrió quemaduras y fue asistido en el lugar, mientras que la finca quedó completamente inhabitable.

Tras el alerta, acudieron al lugar dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Quilmes, personal de Patrulla Urbana, efectivos policiales y una ambulancia del SAME para controlar la situación y asistir a los ocupantes de la vivienda.

Según informaron fuentes del operativo, el fuego afectó de manera generalizada el inmueble, provocando importantes daños materiales. El SAME brindó atención médica a un hombre que presentaba quemaduras, aunque finalmente no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Una vez extinguidas las llamas y finalizadas las tareas de seguridad, se constató que la vivienda quedó inhabitable debido a los severos daños ocasionados por el incendio. Ante esta situación, se dio intervención al área de Desarrollo Social del Municipio para asistir a las personas afectadas.

Esta nota habla de:
1
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 29 de junio, según las encuestas

2
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

3
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

4
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

5
El explosivo descargo de Nico Occhiato luego de que una mujer irrumpiera en su casa en Miami: "Esto ya pasa cualquier límite..."
POR LA RED

El explosivo descargo de Nico Occhiato luego de que una mujer irrumpiera en su casa en Miami: "Esto ya pasa cualquier límite..."

Últimas noticias de Incendio