Quilmes Este: un hombre herido por un incendio

El incendio de una vivienda generó un importante despliegue este fin de semana en la intersección de Galileo Galilei e Isidoro Iriarte, en Quilmes Este. Como consecuencia del siniestro, un hombre sufrió quemaduras y fue asistido en el lugar, mientras que la finca quedó completamente inhabitable.

Tras el alerta, acudieron al lugar dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Quilmes, personal de Patrulla Urbana, efectivos policiales y una ambulancia del SAME para controlar la situación y asistir a los ocupantes de la vivienda.

Según informaron fuentes del operativo, el fuego afectó de manera generalizada el inmueble, provocando importantes daños materiales. El SAME brindó atención médica a un hombre que presentaba quemaduras, aunque finalmente no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Una vez extinguidas las llamas y finalizadas las tareas de seguridad, se constató que la vivienda quedó inhabitable debido a los severos daños ocasionados por el incendio. Ante esta situación, se dio intervención al área de Desarrollo Social del Municipio para asistir a las personas afectadas.