Hallaron otro cuerpo de los pescadores desaparecidos en Berazategui

Las tareas de búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata sumaron un nuevo y doloroso capítulo con el hallazgo del cuerpo de Carlos Kovach, de 60 años, uno de los integrantes de la embarcación que había partido a pescar el pasado 15 de junio.

El descubrimiento fue confirmado por las autoridades de la Prefectura Naval Argentina y se produjo a unos 20 kilómetros mar adentro, frente a la zona de Punta Indio, a más de 130 kilómetros del lugar desde donde había zarpado la lancha.

Kovach era uno de los dos hermanos que formaban parte de la tripulación y se convirtió en la segunda víctima identificada en menos de 48 horas, en el marco del operativo de búsqueda que continúa en aguas del Río de la Plata.

El hallazgo en territorio argentino se produjo apenas un día después de que la Prefectura Nacional Naval de Uruguay informara el hallazgo de otro cuerpo cerca de las costas de Montevideo. En ese caso, fueron los tripulantes de un buque mercante que navegaba por la zona quienes advirtieron la presencia de los restos y dieron aviso de inmediato a la Armada uruguaya, que posteriormente notificó a las autoridades argentinas debido al operativo de búsqueda en curso.

Con el correr de las horas se confirmó que el cuerpo encontrado en aguas uruguayas correspondía a Sebastián Romegialli, de 50 años, otro de los cinco pescadores desaparecidos desde mediados de junio.

Mientras tanto, el operativo de rastrillaje continúa con el objetivo de localizar a los tres tripulantes que aún permanecen desaparecidos. Las tareas son coordinadas entre las autoridades argentinas y uruguayas, que mantienen un trabajo conjunto para recorrer distintos sectores del Río de la Plata en busca de nuevas pistas sobre el destino de la embarcación y de sus ocupantes.