Reanudan la búsqueda de los cinco pescadores en el Río de la Plata

La Prefectura Naval Argentina (PNA), junto a bomberos voluntarios y Defensa Civil, reanudó este lunes los rastrillajes para hallar a los cinco pescadores desaparecidos hace una semana en el Río de la Plata.

El operativo conjunto concentra sus esfuerzos en las costas bonaerenses de Punta Lara y Magdalena.

El grupo, integrado por Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli, zarpó el pasado domingo 14 de junio desde el Camping Hudson.

Viajaban a bordo de la embarcación "Chamigo-Ho" para una jornada recreativa y perdieron contacto total esa misma mañana.

La principal hipótesis de la Prefectura Naval

Los investigadores trabajan bajo la teoría de que la embarcación sufrió un percance técnico y fue arrastrada por la corriente fluvial.

Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la PNA, descartó que un temporal haya provocado la desaparición de los tripulantes.

"Podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado", detalló el funcionario sobre la búsqueda de pescadores. La lancha contaba con chalecos salvavidas, bengalas y GPS, pero carecía de una radiobaliza de localización satelital en tiempo real.

Cómo sigue el operativo en la costa bonaerense

El despliegue tecnológico y humano incluye guardacostas de gran porte, patrullajes terrestres y el soporte aéreo del avión Papa Alfa 62. Las tareas de rescate abarcan las zonas críticas de Boca Cerrada, en Punta Lara, y Atalaya, en Magdalena.

Ante la falta de indicios materiales en territorio argentino, las autoridades locales iniciaron un intercambio de información con Uruguay. Se sospecha que la deriva del estuario podría haber trasladado la nave hacia aguas de la jurisdicción vecina.