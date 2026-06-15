Buscan a cinco pescadores que desaparecieron en una lancha en el Río de la Plata

Personal de Prefectura lleva a cabo una búsqueda de emergencia de cinco pescadores que se encuentran desaparecidos desde este domingo luego de navegar a bordo de una embarcación deportiva en el Río de la Plata.

La lancha, denominada "Chamigo-Ho", partió desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires, en la mañana del domingo y no regresó a puerto. El barco contaba con chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF, al tiempo que todos los tripulantes llevaban teléfonos celulares.

La búsqueda se inició tras la denuncia realizada por Ricardo Damián Kovach, que advirtió que dos de sus hermanos se extraviaron en altamar: Carlos Kovach (60), de tez blanca, con una estatura de 1,89 metros, contextura delgada, semicalvo, con barba candado, ojos marrones, sin tatuajes ni piercings visibles, y Claudio Kovach (50) es de tez blanca, mide 1,79 metros, delgado, con barba y posee un tatuaje de un águila en un hombro y un tigre en el otro.

En tanto, el conductor de la embarcación se llama Alejandro Boscardin, de 28 años, mientras que los otros dos hombres no lograron ser identificados.

Los hombres pretendían llevar a cabo una pesca deportiva de pejerrey, pero, al caer la noche, no volvieron al lugar donde dejaron estacionados sus vehículos. Los familiares intentaron comunicarse a través de la radiofrecuencia VHF y no obtuvieron respuestas.

Intensa búsqueda

Tras la denuncia, Prefectura desplegó un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, el avión PA-62 y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y La Plata.

Este lunes, el operativo está concentrado en el camping, cercano a la costanera, junto a personal de Defensa Civil.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, caratuló el caso como averiguación de paradero.