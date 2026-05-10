Rescataron a dos hombres que practicaban parawing durante el temporal que azotó a Mar del Plata

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina tuvieron que rescatar a dos personas en Mar del Plata que practicaban parawing, un deporte acuático que consiste en navegar con una tabla sobre las olas, en medio de la ciclogénesis que afectó a la Costa Atlántica.

Los dos deportistas habían partido para realizar esta actividad, pero no lograban retornar a la orilla por las condiciones climáticas, lo que provocó el accionar de las autoridades a la altura del Torreón del Monje.

Los hombres, de 53 y 47, años fueron rescatados en buen estado de salud y no requirieron atención médica. Habían ingresado al agua ignorando las recomendaciones ante el ciclogénesis.

Por este motivo, fueron denunciados por poner en riesgo su integridad y la de los rescatistas en medio del temporal y deberán dar declaraciones testimoniales ante la Unidad Fiscal de Mar del Plata.

Cómo fue el operativo

Un empleado de un club náutico alertó a los efectivos del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo sobre el peligroso accionar de los dos hombres y comenzó un operativo urgente para rescatarlos.

Desde la Autoridad Marítima nacional activaron un protocolo de emergencia que incluyó el despliegue de una embarcación y de patrulleros terrestres, además habían solicitado la intervención del guardacostas Río Luján.

Las autoridades tuvieron que rescatar a dos personas que navegaron en medio de la ciclogénesis.

La embarcación de Prefectura tuvo que navegar en medio de fuertes ráfagas de viento y un oleaje severo, provocando un considerable riesgo para el equipo de rescate que tuvo que intervenir en la búsqueda de los dos deportistas.