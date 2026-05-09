Menú
Radio en vivo
Sábado, 9 de mayo de 2026

Sigue la ciclogénesis en Buenos Aires: alertan por fuertes ráfagas y bajas temperaturas

El fenómeno climático mantendrá la inestabilidad durante este sábado en el AMBA. El domingo ya no llovería, aunque el viento continuará.

Redacción FMQ

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana marcado por el frío, las ráfagas intensas y algunas lluvias aisladas, en medio de los últimos efectos de la ciclogénesis que impactó sobre la región.

Sábado inestable: chaparrones y ráfagas de hasta 59 km/h

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado continuará la inestabilidad en el AMBA, con probabilidades de chaparrones de entre el 10 y el 40% durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, las chances de lluvia disminuirán considerablemente.

El viento será uno de los protagonistas de la jornada. Se esperan fuertes ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora, especialmente entre la mañana y la tarde.

Además, el ambiente seguirá muy frío, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 13 grados. Será el último día con fuerte influencia de la ciclogénesis sobre el clima bonaerense.

Domingo más estable, pero con frío intenso

Para el domingo, el panorama mejorará respecto a las precipitaciones y no se esperan lluvias en el AMBA. El cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado durante toda la jornada.

Sin embargo, el viento continuará presente, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora y circulación constante del oeste de hasta 31 km/h.

La temperatura mínima será de apenas 5 grados, por lo que el frío volverá a sentirse con fuerza desde las primeras horas del día.

Esta nota habla de:
1
La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad
Noticias

¿Alguien puede pensar en Colapinto? Ángela Torres reveló la traición de Maia Reficco por un hombre que rompió su amistad

4
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

5
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

Últimas noticias de Clima