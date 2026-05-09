Sigue la ciclogénesis en Buenos Aires: alertan por fuertes ráfagas y bajas temperaturas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un fin de semana marcado por el frío, las ráfagas intensas y algunas lluvias aisladas, en medio de los últimos efectos de la ciclogénesis que impactó sobre la región.

Sábado inestable: chaparrones y ráfagas de hasta 59 km/h

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado continuará la inestabilidad en el AMBA, con probabilidades de chaparrones de entre el 10 y el 40% durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, las chances de lluvia disminuirán considerablemente.

El viento será uno de los protagonistas de la jornada. Se esperan fuertes ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar hasta los 59 kilómetros por hora, especialmente entre la mañana y la tarde.

Además, el ambiente seguirá muy frío, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 13 grados. Será el último día con fuerte influencia de la ciclogénesis sobre el clima bonaerense.

Domingo más estable, pero con frío intenso

Para el domingo, el panorama mejorará respecto a las precipitaciones y no se esperan lluvias en el AMBA. El cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado durante toda la jornada.

Sin embargo, el viento continuará presente, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora y circulación constante del oeste de hasta 31 km/h.

La temperatura mínima será de apenas 5 grados, por lo que el frío volverá a sentirse con fuerza desde las primeras horas del día.