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Jueves, 30 de abril de 2026

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Hallaron muerto a uno de los pescadores que desapareció en el Río de la Plata

El cuerpo de Alcides Ledesma fue encontrado este miércoles. Personal de Prefectura Naval mantiene un intenso despliegue para hallar al segundo hombre extraviado desde el domingo.

El cuerpo del pescador Alcides Ledesma (47) fue encontrado sin vida por Personal de la Prefectura Naval Argentina, luego de estar desaparecido desde el domingo en el Río de la Plata, cuando salió a pescar con un amigo. 

Las autoridades informaron que mantienen un intenso despliegue para hallar al segundo hombre extraviado.

La búsqueda comenzó el domingo luego de que los familiares de los pescadores dieran aviso a la Policía.&nbsp;
La búsqueda comenzó el domingo luego de que los familiares de los pescadores dieran aviso a la Policía. 

La emergencia se inició el domingo por la tarde, cuando ambos ingresaron al río a la altura de la localidad bonaerense de Villa Domínico.  

Al no regresar a sus hogares, se dio aviso a las fuerzas de seguridad, que de inmediato iniciaron un protocolo de búsqueda.

Aunque las causas del incidente aún son materia de investigación, los peritos manejan dos teorías: un posible desperfecto técnico en el motor del bote o el impacto de las fuertes ráfagas de viento, dado que las condiciones climáticas del domingo eran adversas para la navegación.

Las actuaciones legales por el hallazgo del cuerpo quedaron a cargo de la Comisaría Cuarta de Avellaneda, mientras que la Prefectura mantiene el alerta máxima para intentar localizar al segundo pescador.

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