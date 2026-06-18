Búsqueda de los pescadores desaparecidos: el operativo llega hasta San Clemente

Una dramática búsqueda mantiene en vilo a toda la región costera tras la desaparición de cinco pescadores en aguas del Río de la Plata. La Prefectura Naval Argentina tomó la determinación este jueves de volver a ampliar el radio de los operativos, extendiendo el despliegue de las patrullas hasta la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú.

Los hombres se adentraron en el río el pasado domingo por la mañana y, desde ese momento, no se volvió a tener ningún tipo de rastro sobre su paradero.

Ante el paso de las horas y la angustia creciente de los familiares, las autoridades diseñaron un esquema de trabajo sumamente riguroso y dividido en cinco sectores estratégicos.

El plan apunta a optimizar los recursos disponibles y cubrir la mayor cantidad de superficie posible de manera simultánea. En cada cuadrante se asignaron tareas específicas para el personal que interviene en los rastrillajes tanto por agua como por tierra.

Así van los rastrillajes

El primer punto de concentración operativa abarca una traza que va desde la costanera del partido de Berazategui hasta el canal Pereyra. Se trata de una extensión de unos 20 kilómetros de costa en la que trabajan activamente los efectivos acuáticos junto con personal terrestre que recorre las orillas. Es uno de los sectores más próximos al punto de partida estimado de la embarcación en la que se movilizaban.

La segunda zona asignada por los jefes del operativo continúa el recorrido desde la misma costanera de Berazategui pero con sentido hacia la Isla Santiago. En este trayecto de 17 kilómetros también se mantiene un esquema mixto de agentes que operan en superficie y embarcaciones que patrullan el agua de manera constante. El objetivo es detectar cualquier elemento o indicio que permita reconstruir el recorrido que hicieron los navegantes.

En lo que respecta al tercer bloque de búsqueda, los brigadistas centran sus esfuerzos en el tramo comprendido entre la Isla Paulino y la playa de La Balandra. Para este sector de 14 kilómetros de longitud se dispuso el empleo de una unidad equipada con un motor fuera de borda. Esta herramienta técnica les permite a los prefectos moverse con mayor agilidad en zonas complejas y con corrientes variables.

El cuarto cuadrante establecido en el mapa de emergencias se ubica entre las localidades de Atalaya y Punta Indio. En esta región particular, la continuidad del despliegue náutico permanece sujeta a una evaluación permanente del estado del tiempo. Las condiciones climáticas y el comportamiento del viento resultan determinantes para garantizar la seguridad de las tripulaciones que participan de las recorridas.

La quinta área de cobertura es el sector más amplio de todo el dispositivo montado y conecta Punta Indio directamente con San Clemente del Tuyú. Para vigilar este extenso tramo costero de la provincia de Buenos Aires se asignó una embarcación de mayor porte. Los investigadores sospechan que la deriva de las corrientes fluviales y marítimas podría haber trasladado la nave hacia esa dirección.

Carlos Kovach, de 60 años; Claudio Kovach, de 50; Alejandro Boscardin, de 28; Damián Giubu, de 42; y Sebastián Romegialli, de 50, son las identidades de las cinco personas intensamente buscadas por las fuerzas de seguridad.