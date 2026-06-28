Impactante incendio en Quilmes Oeste: el fuego consumió un depósito de papel

Un importante incendio se desató durante la madrugada de este sábado en un depósito de papel ubicado sobre la avenida Triunvirato al 1000, en la esquina de Azcuénaga, en Quilmes Oeste. El siniestro movilizó a un amplio operativo de emergencia que logró controlar las llamas sin que se registraran personas heridas.

De acuerdo con la información brindada por los equipos de emergencia, el fuego comenzó alrededor de las 4.15 y afectó de manera generalizada el primer piso del inmueble, donde las llamas se propagaron con rapidez debido al material almacenado en el lugar.

Para combatir el incendio intervinieron cuatro dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Quilmes, pertenecientes al Cuartel Central y al destacamento Quilmes Oeste. Las tareas se concentraron en contener el avance del fuego, evitar que alcanzara otros sectores del edificio y asegurar el perímetro.

Del operativo también participaron efectivos de la Policía Bonaerense, personal de Defensa Civil y una ambulancia del SAME, que permaneció en el lugar de forma preventiva mientras se desarrollaban las tareas de extinción.

Uno de los mayores desafíos para los bomberos fue la presencia de varios tachos con combustible dentro del depósito, una situación que incrementó el riesgo de explosiones y obligó a extremar las medidas de seguridad durante toda la intervención.

Las autoridades informaron que no hubo víctimas ni personas lesionadas. En tanto, se iniciaron las pericias correspondientes para establecer el origen del incendio.