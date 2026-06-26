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Viernes, 26 de junio de 2026

Corte de agua en Quilmes: hasta cuándo durará la falta del servicio

Los trabajos consistirán en reparaciones y mantenimiento de los tableros eléctricos de la Estación Elevadora Lanús.

Redacción FMQ
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AySA informó que realizará un importante operativo de mantenimiento que provocará cortes de agua y baja presión en varios municipios del sur del conurbano bonaerense, entre ellos Quilmes.

Según detalló la prestataria, las tareas comenzarán este jueves 25 de junio a las 22 y se extenderán hasta la tarde del viernes 26, con una duración estimada de 15 horas. Los trabajos consistirán en reparaciones y mantenimiento de los tableros eléctricos de la Estación Elevadora Lanús, una intervención que requiere la parada temporal de las maquinarias de bombeo.

Como consecuencia de esta desconexión, se registrarán variaciones en la presión y, en algunos sectores, cortes totales del suministro de agua potable. La medida afectará a los partidos de Quilmes, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Desde AySA explicaron que las obras buscan optimizar el sistema de distribución y mejorar las condiciones de funcionamiento de la red. Además, señalaron que los operarios trabajarán bajo un cronograma estricto para reducir el impacto sobre los usuarios.

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