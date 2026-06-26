Jornada de donación de sangre en Quilmes: dónde y cuándo

Una nueva jornada de donación voluntaria de sangre se realizará este viernes 26 de junio con el objetivo de reforzar las reservas del sistema de salud y promover la importancia de este acto solidario bajo el lema "¡Donar sangre, salva vidas!".

La campaña se desarrollará entre las 9 y las 12 en el Instituto Municipal de Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo (ex Dispensario), ubicado en Islas Malvinas 801, esquina Torcuato de Alvear, en Quilmes Oeste.

Desde el Municipio convocaron a los vecinos que estén en condiciones de donar a participar de la iniciativa, destacando que una sola donación puede contribuir a salvar varias vidas y resulta fundamental para garantizar el abastecimiento de sangre en hospitales y centros de salud.

Los requisitos

Para donar, los interesados deberán presentar DNI o algún documento que acredite su identidad, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud y haber realizado un desayuno liviano, sin consumir leche.

La actividad forma parte de las acciones de promoción de la salud impulsadas por la comuna para fomentar la donación voluntaria y habitual de sangre, un recurso indispensable para atender emergencias, cirugías y tratamientos médicos.