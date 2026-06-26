Jornada de donación de sangre en Quilmes: dónde y cuándo
Tiene el objetivo de reforzar las reservas del sistema de salud y promover la importancia de este acto solidario.
Una nueva jornada de donación voluntaria de sangre se realizará este viernes 26 de junio con el objetivo de reforzar las reservas del sistema de salud y promover la importancia de este acto solidario bajo el lema "¡Donar sangre, salva vidas!".
La campaña se desarrollará entre las 9 y las 12 en el Instituto Municipal de Medicina Preventiva Dr. Ramón Carrillo (ex Dispensario), ubicado en Islas Malvinas 801, esquina Torcuato de Alvear, en Quilmes Oeste.
Desde el Municipio convocaron a los vecinos que estén en condiciones de donar a participar de la iniciativa, destacando que una sola donación puede contribuir a salvar varias vidas y resulta fundamental para garantizar el abastecimiento de sangre en hospitales y centros de salud.
Los requisitos
Para donar, los interesados deberán presentar DNI o algún documento que acredite su identidad, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud y haber realizado un desayuno liviano, sin consumir leche.
La actividad forma parte de las acciones de promoción de la salud impulsadas por la comuna para fomentar la donación voluntaria y habitual de sangre, un recurso indispensable para atender emergencias, cirugías y tratamientos médicos.