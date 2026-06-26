Operativos de poda en Quilmes: cómo consultar y el estado de los trabajos

La intendenta interina, Eva Mieri, y en el marco del programa "-Residuos +Comunidad", supervisó el desarrollo de tareas correspondientes al Plan de Poda Correctiva 2026, que se realiza entre mayo y agosto en distintos barrios del distrito, y que en esta oportunidad, fue llevado adelante en la zona de las calles 164 y Rodríguez Peña, en Bernal Oeste.

"Estas tareas se enmarcan en el programa ‘-Residuos +Comunidad', una política para cuidar y mantener el espacio público, prevenir situaciones de riesgo, despejar cableado y luminarias. Además, en estos mismos operativos garantizamos la recolección de residuos voluminosos, restos verdes y materiales reciclables. Desde el Municipio de Quilmes seguimos articulando distintas áreas para que cada intervención llegue de manera integral a los barrios, ordenando el trabajo y cuidando los espacios públicos de nuestra ciudad", señaló Eva, acompañada por el secretario de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Roberto Gaudio.

En este contexto, Roberto Gaudio aseveró: "Lo que buscamos en este caso es que los vecinos no tengan que hacer la poda por su cuenta, para que de esta manera quede en manos de profesionales, dado que cuidan el arbolado, las especies de la ciudad, realizan el despeje de luminarias y mejoran todo lo que tiene que ver con el espacio público".

Este operativo se inscribe dentro del programa municipal "-Residuos + Comunidad", cuyo enfoque integral contempla el despliegue simultáneo de diversos servicios del sistema de gestión de residuos, tales como la recolección de restos de poda, materiales reciclables y residuos voluminosos.

El Plan de Poda Correctiva 2026 se implementa de manera estratégica a través de la división del distrito en cinco macrozonas: Bernal, Quilmes Centro, Quilmes Oeste, Solano y Ezpeleta. Dicha sectorización permite una distribución eficiente de los recursos municipales, asegurando una mayor presencia en los barrios y agilizando las respuestas ante las demandas comunitarias.

Estas tareas se ejecutan en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y bajo criterios técnicos específicos que establecen al período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de agosto -coincidente con la época de menor actividad vegetativa de las plantas- como el lapso adecuado para este tipo de operaciones forestales. Asimismo, el correcto desarrollo de las jornadas cuenta con la articulación de la Jefatura de Gabinete, la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, y la Secretaría de Participación Ciudadana, orientadas a consolidar una ciudad más limpia, ordenada y sustentable.

Según el balance de gestión de Poda Responsable de junio de 2026, se realizaron distintos avances en las diferentes localidades del distrito. En Bernal se trabajó en más de 80 cuadras, alcanzando aproximadamente el 15% de la zona; en Ezpeleta, las tareas superaron las 100 cuadras intervenidas, con una cobertura cercana al 20%; en Quilmes Centro, se efectuaron trabajos en más de 115 cuadras, alcanzando alrededor del 22% del área; en Quilmes Oeste, se intervinieron más de 95 cuadras, con una cobertura estimada del 18%; y en Solano, se realizaron tareas en más de 80 cuadras, representando aproximadamente el 15% de la zona.

Se recuerda a los vecinos que pueden verificar en la web del Municipio https://quilmes.gov.ar/gestion/girsu.php los días, horarios y zonas en los que se llevan adelante estas tareas, y también pueden comunicarse por dudas o pedidos al WhatsApp 11-2480-8804.