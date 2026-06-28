Chau al buen tiempo: alertan por un domingo gris y ventoso

Tras varios días de tiempo estable, el panorama cambiará de manera significativa este domingo, cuando el frío, las lluvias aisladas y el viento se conviertan en los protagonistas de la jornada en el AMBA.

Según las proyecciones meteorológicas, el día se presentará completamente nublado, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima que apenas alcanzará los 13, lo que marcará un descenso térmico y un ambiente típicamente invernal.

Además, se esperan chaparrones aislados durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 10% y el 40%, por lo que se recomienda salir con abrigo y paraguas.

Hacia la segunda mitad del día, el viento cobrará mayor intensidad. Soplará desde el sector noreste con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora, generando una sensación térmica aún más baja y complicando las actividades al aire libre.

De esta manera, el domingo ofrecerá un marcado cambio de escenario, con un cierre de fin de semana frío, ventoso e inestable.