Una casa quedó reducida a cenizas en Bernal Oeste: dos personas terminaron asistidas

Un voraz incendio que redujo a cenizas una vivienda en el barrio Villa Itatí, de Bernal Oeste, dejó como saldo dos personas asistidas, entre ellas la propietaria del inmueble y un bombero que participaba del operativo para extinguir las llamas.

El siniestro se registró durante la tarde de este viernes en una casa ubicada sobre la calle Pilcomayo, entre Ayacucho y un pasillo interno. Hasta allí acudieron varias dotaciones de los Bomberos Voluntarios, junto a efectivos policiales y ambulancias del SAME.

Al arribar, los rescatistas encontraron la vivienda completamente tomada por el fuego. El inmueble, de aproximadamente 8 por 6 metros y compuesto por comedor, cocina y un dormitorio, sufrió destrucción total.

Mientras los bomberos trabajaban para contener el avance de las llamas, la propietaria de la casa debió ser asistida por personal médico tras sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. En paralelo, uno de los servidores públicos se descompensó debido al intenso esfuerzo físico y las altas temperaturas a las que estuvo expuesto durante el combate del incendio, por lo que también recibió atención sanitaria.

El operativo presentó una dificultad adicional debido a que la vivienda se encontraba a unos 50 metros del acceso principal, por un estrecho pasillo interno, lo que complicó el ingreso de las dotaciones y el despliegue de las líneas de agua.

Tras varias horas de trabajo, el fuego fue completamente extinguido y los bomberos realizaron tareas de enfriamiento para evitar una posible reactivación del foco ígneo. Además, se relevaron los datos de la familia damnificada para dar intervención al área de Desarrollo Social, que brindará asistencia luego de que la vivienda quedara totalmente destruida.

Las causas que originaron el incendio son materia de investigación.