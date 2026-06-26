Preocupación en un barrio de Ezpeleta por los avances de la obra de la bajada de la Autopista

Vecinos del Barrio Popular Ribera 1, de Ezpeleta, presentaron una nota formal al Municipio de Quilmes para expresar su preocupación por el avance de la obra de la nueva subida a la autopista, al advertir que el proyecto afecta a numerosas viviendas del barrio.

En el escrito, los habitantes solicitaron de manera urgente la conformación de una mesa de trabajo que permita encontrar una solución consensuada y evitar que las familias perjudicadas por la ejecución de la obra pierdan sus hogares.

Los vecinos manifestaron que acompañan las obras de infraestructura, pero reclamaron que el desarrollo del proyecto contemple una respuesta para quienes residen en el lugar y podrían verse obligados a abandonar sus viviendas.

Asimismo, pidieron la intervención de las autoridades municipales y de los organismos competentes para alcanzar una salida que garantice el derecho a la vivienda y preserve las condiciones de vida de las familias afectadas.

"Esperamos que quienes tienen la responsabilidad de resolver este conflicto prioricen una solución que garantice la inclusión, el bienestar y el derecho a la vivienda de todas las familias involucradas", expresaron en la presentación elevada al Municipio.