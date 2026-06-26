Perpetua para el asesino que mató a un sereno con enanismo y le robó sus ahorros

La Justicia condenó a prisión perpetua a un mecánico por el salvaje asesinato de un sereno de 46 años, cometido en octubre de 2024 dentro de un predio de camiones de Bernal Oeste. El Tribunal lo encontró culpable de un robo seguido de un homicidio criminis causa, al determinar que mató a la víctima para quedarse con el dinero que tenía y asegurarse de que no pudiera identificar a sus atacantes.

El fallo hizo lugar al pedido de la fiscalía de juicio y aplicó la pena máxima prevista por el Código Penal. En cambio, rechazó el planteo de la defensa, que pretendía que el hecho fuera considerado un homicidio simple.

Durante el juicio quedó acreditado que el crimen ocurrió en la habitación donde vivía la víctima, quien además trabajaba como sereno del predio y padecía enanismo.

De acuerdo con la investigación, el condenado era mecánico en el mismo lugar y conocía a la víctima desde hacía tiempo. Esa relación de confianza fue clave para concretar el ataque.

Los jueces establecieron que actuó junto a otro hombre que aún permanece prófugo. Entre ambos atacaron al sereno (padecía enanismo) con una violencia extrema: le asestaron alrededor de 30 puñaladas en el torso y, una vez muerto, le robaron el dinero en efectivo que guardaba en la habitación.

Para el Tribunal, el homicidio tuvo un objetivo claro: facilitar el robo y garantizar la fuga de los autores. Esa circunstancia fue determinante para encuadrar el hecho como homicidio criminis causa, uno de los delitos más graves contemplados por la legislación argentina y que prevé como única pena la prisión perpetua.