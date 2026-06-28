Desbarataron un búnker narco que operaba en la zona céntrica de Quilmes

Una investigación por venta de drogas al menudeo permitió desbaratar un importante centro de acopio y fraccionamiento de estupefacientes que funcionaba en la zona céntrica de Quilmes. El operativo terminó con tres personas detenidas y el secuestro de más de medio kilo de cocaína, marihuana lista para su comercialización, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos utilizados para el narcomenudeo.

La pesquisa fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20 de Quilmes y se desarrolló con información obtenida en tareas de inteligencia realizadas en el territorio y con apoyo operativo de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes.

Tras semanas de vigilancia y seguimientos, los investigadores reunieron pruebas suficientes para solicitar el allanamiento del inmueble señalado como punto de acopio y preparación de la droga para su posterior distribución. La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Martín Miguel Nolfi.

Durante el procedimiento, personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes detuvo a Roberto M. (45) y Yanina V. (42), considerados los principales investigados en la causa. Además, fue arrestado un tercer sospechoso, Pablo L. (49), quien también quedó a disposición de la Justicia.

En la requisa del inmueble, los efectivos secuestraron más de medio kilo de cocaína y una cantidad de marihuana en cogollos lista para ser distribuida. También encontraron una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y moneda extranjera.

El allanamiento permitió además incautar dos revólveres calibre .22 marca Pasper, uno de ellos cargado, junto con una caja que contenía 36 municiones del mismo calibre.

Los tres detenidos quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y tenencia ilegal de arma de uso civil. La investigación continúa para determinar si la organización contaba con otros integrantes o puntos de distribución en el distrito.