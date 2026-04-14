. Villa Azul: así cayó la banda narco cuyo operativo terminó con una brutal emboscada a la policía

Una red de venta de drogas que operaba en el barrio Villa Azul fue desmantelada en las últimas horas tras un operativo policial que culminó con cuatro detenidos, el secuestro de cientos de dosis de cocaína y marihuana, y una violenta reacción de vecinos que terminó con efectivos heridos, patrulleros dañados y el robo de un arma reglamentaria.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 y fue encabezado por la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDITDI) de Quilmes, con apoyo del Grupo GAD, la UTOI, el Comando de Patrullas y el sistema SQA-DRONE de la Secretaría de Seguridad, que aportó drones para el monitoreo aéreo del operativo.

Tres allanamientos simultáneos en Villa Azul

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en tres domicilios ubicados sobre la calle Cecilia y Pasaje 3, donde los efectivos secuestraron:

Más de 400 envoltorios de cocaína

Más de 140 dosis de marihuana

Balanzas de precisión

Dinero en efectivo

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos cuatro hombres de entre 26 y 50 años, acusados de integrar la red de comercialización de estupefacientes.

Violenta reacción durante el repliegue

La situación se tornó crítica al finalizar los procedimientos, cuando una multitud comenzó a agredir al personal policial con elementos contundentes en un intento por impedir el traslado de los detenidos.

Durante los incidentes:

Un sargento del Grupo GAD sufrió un corte en el rostro

Tres móviles policiales resultaron con daños de gravedad

Una sargento del Comando de Patrullas fue atacada por tres sujetos, quienes rompieron el vidrio del patrullero y le robaron su arma reglamentaria

Pese a la violencia del ataque, las fuerzas de seguridad lograron completar el traslado de los detenidos y de todos los elementos secuestrados.

Intervención judicial

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 de Quilmes, a cargo de la fiscal Clarisa Antonini, avaló el procedimiento por narcotráfico.

En paralelo, se iniciaron nuevas actuaciones judiciales por las lesiones al personal policial, daños a bienes del Estado y robo de armamento oficial.