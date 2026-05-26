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Martes, 26 de mayo de 2026

Un hombre fue asistido luego de amenazar con quitarse la vida en Quilmes Oeste

El dramático episodio ocurrido en la calle Gran Canaria entre Tucumán e Islas Malvinas, en Quilmes Oeste.

Redacción FMQ

Un hombre fue rescatado por personal de emergencia luego de advertirle a su familia que iba a quitarse la vida, en un dramático episodio ocurrido en la calle Gran Canaria entre Tucumán e Islas Malvinas, en Quilmes Oeste.

Según trascendió, se trataría de un hombre mayor de edad que atravesaba una crisis nerviosa. Tras el llamado de alerta, acudieron al lugar efectivos de bomberos, SAME y personal policial, quienes montaron un operativo para asistirlo y evitar una tragedia.

Fuentes del procedimiento indicaron que el hombre se encontraba en un tercer piso y que, además, había abierto la llave de paso de gas, lo que incrementó el riesgo de la situación. Finalmente, fue descendido por personal de bomberos y asistido por médicos del SAME.

Posteriormente, el hombre iba a ser trasladado a un hospital para recibir atención médica y contención especializada. El operativo se desarrolló sin que se registraran personas heridas.

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