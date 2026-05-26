El Municipio entregó el certificado de aptitud ambiental a una histórica pyme de Quilmes

El Municipio de Quilmes entregó este martes el certificado de aptitud ambiental a la empresa SIN PAR S.A., una histórica pyme metalúrgica ubicada sobre la calle Conesa al 10, en el centro de la ciudad.

La actividad estuvo encabezada por la intendenta interina Eva Mieri, quien recorrió las instalaciones junto a autoridades de la firma y dialogó con trabajadores sobre la situación económica que atraviesa el sector productivo.

"Mayra desde el primer día nos encomendó poder acompañar tanto a pymes como a empresas y comerciantes que siguen apostando por nuestra ciudad", señaló Mieri durante la visita.

Además, remarcó la importancia de que el Estado "no dificulte" el desarrollo de las empresas y, por el contrario, "acompañe esa trayectoria para hacerla más sencilla".

Por su parte, el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido, destacó que SIN PAR S.A. cuenta con más de 90 años de historia y más de 100 trabajadores.

"Queremos que los trámites no sean una carga más para quienes ya enfrentan un contexto económico muy duro", afirmó el funcionario, en referencia a las políticas de acompañamiento al sector privado.

En tanto, el titular de la empresa, Manfredo Arheit, valoró el diálogo entre el Estado y las compañías locales. "La empresa no es un ente aislado dentro de la sociedad, sino que está vinculada a la gestión del Estado y viceversa", expresó.

SIN PAR S.A. fue fundada en 1931 y se dedica a la fabricación y comercialización de herramientas de corte y mecanizado para distintos sectores industriales, entre ellos la industria metalúrgica, automotriz, siderúrgica, alimenticia y de la construcción.