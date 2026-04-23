Bernal: desarticulan bunker narco y detienen a siete personas

La Policía de Quilmes desmanteló una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en una vivienda en Bernal Oeste. El operativo, que consistió en dos allanamientos simultáneos, culminó con la detención de siete personas y el secuestro de una pistola de guerra, municiones y dosis de estupefacientes fraccionadas para la venta.

El procedimiento fue el resultado de una investigación del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Séptima, bajo directivas de la U.F.I. N° 20 de Quilmes. En las tareas de inteligencia resultó clave la intervención de la flota de drones recientemente incorporada por el municipio.

Mediante la vigilancia táctica aérea se lograron registrar los movimientos del búnker y la presencia de sujetos armados que custodiaban el lugar, proporcionando pruebas fundamentales para el avance de la causa judicial.

Con el apoyo del Grupo G.A.D. Quilmes, los efectivos irrumpieron en los domicilios vinculados a la banda. En el primer objetivo se incautaron unos 400 envoltorios de cocaína, 350.000 pesos en efectivo y teléfonos celulares.

En el segundo inmueble, utilizado para la guarda de armamento y sustancias, se secuestró una pistola Bersa calibre .380 con la numeración suprimida, que se encontraba lista para el disparo, junto a proyectiles y envoltorios de marihuana.

La fiscalía interviniente, a cargo de la Dra.Clarissa Antonini, avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de los sospechosos bajo la carátula de Infracción a la Ley 23.737 y Tenencia Ilegal de Arma de Guerra.