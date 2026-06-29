Taller de "Juventudes y empleabilidad": herramientas para el ingreso al mundo laboral

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, estuvo presente en el taller "Juventudes y Empleabilidad", un espacio de formación en iniciación laboral destinado a estudiantes que integran el Consejo Consultivo de Centros de Estudiantes del distrito, en una jornada se desarrolló en la sede del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes (CECQ), en San Martín 515.

"Qué lindo ver a tantos pibes y a tantas pibas comprometidos no solo con su futuro, sino también con su presente, sobre todo en este contexto tan difícil. Con el Municipio estamos acá para poder ofrecerles herramientas y hacer de esa búsqueda laboral, un espacio más sano o con menos incertidumbre. Cuentan con nosotros para seguir generando estos encuentros y para construir la ciudad que queremos entre todos", señaló Eva, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido y su par de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio y el director general de Formación Laboral, Franco Montali.

En esa línea, Bellido sostuvo: "Nos reunimos con ánimo de poner en común y trabajar en conjunto como lo venimos haciendo con cada uno de los sindicatos y cámaras, en pos de resguardar el trabajo de los quilmeños y quilmeñas. No solamente nos preocupa la situación, que tiene que ver con que cada semana cierra un comercio en alguno de nuestros centros comerciales, sino que, además de preocuparnos, nos ocupamos. Por eso es que nos sentamos a trabajar y a coordinar acciones en conjunto para resguardar el empleo local, ante un escenario súper adverso para la actividad".



En referencia a la actividad, Montali aseguró que "este taller puntualmente es la primera vez que lo realizamos. Vemos desde cómo encarar el proceso de búsqueda de empleo, cómo pensar el propio perfil laboral a partir de las aptitudes, los intereses, las habilidades y el objetivo de cada piba y de cada pibe, pensar tanto en el armado del currículum como en la posible salida por cuenta propia. Es bastante integral".

El taller "Juventudes y Empleabilidad", es un espacio organizado en conjunto por las Direcciones Generales de Juventudes y la de Formación Laboral. La actividad forma parte del trabajo que el Municipio desarrolla junto a la Jefatura Distrital de Educación para fortalecer la participación de alumnos mediante el Consejo Consultivo, un espacio integrado por representantes democráticamente elegidos de los centros de estudiantes de las escuelas secundarias del distrito.

La propuesta busca fortalecer las oportunidades de las juventudes quilmeñas mediante herramientas de orientación laboral y durante la jornada se abordaron contenidos vinculados al desarrollo del perfil personal y profesional, la confección de CV, estrategias de empleabilidad y el conocimiento del mercado laboral local, entre otras. En este marco, el alumno de la EES Nº 14 y participante del taller, Francisco Arauz Civelli, comentó: "Es importante que los pibes podamos expresar lo que pensamos y debatirlo entre todos".

En esta oportunidad participaron representantes de los centros de estudiantes de 13 escuelas secundarias de Quilmes Este, quienes intercambiaron experiencias y reflexionaron junto a equipos municipales sobre las principales problemáticas que identifican las y los jóvenes en relación con el acceso al empleo.