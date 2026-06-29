Más de 200 proyectos escolares llegan a la Feria Distrital de Ciencias en la UNQ

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) será escenario este martes 30 de junio de la 18ª Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología de Quilmes, un encuentro que reunirá a cientos de estudiantes, docentes, directivos y familias para compartir proyectos educativos desarrollados en escuelas de todo el distrito.



La jornada comenzará a las 10 con el acto de apertura en el Aula Magna de la Universidad, donde autoridades de las instituciones organizadoras darán la bienvenida a los participantes. La ceremonia incluirá además una presentación especial de un Coro Infanto Juvenil.

La feria es organizada de manera conjunta por la Jefatura Distrital de Educación, la Jefatura de DIEGEP Regional, la Secretaría de Educación del Municipio de Quilmes y la Universidad Nacional de Quilmes.

En esta edición se presentarán 219 proyectos correspondientes a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, convirtiéndose en una de las convocatorias más importantes de los últimos años. Los trabajos abarcan experiencias vinculadas a las ciencias, la tecnología, las artes y la innovación pedagógica, además de propuestas relacionadas con la robótica, la soberanía y la memoria colectiva.

Del total de proyectos, 92 pertenecen al nivel Primario, 38 al Inicial, 27 a Secundarias Orientadas y 20 a Secundarias Técnicas. También participarán 14 propuestas de la modalidad Especial, 13 de Educación Permanente de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, nueve del nivel Superior, cuatro de Centros Educativos Complementarios (CEC) y CSE, y dos correspondientes al área de Educación Física.

Además de la exposición de los trabajos escolares, la feria ofrecerá un circuito de stands interactivos y muestras especiales que permitirán a los visitantes conocer iniciativas vinculadas a la ciencia, la tecnología, los derechos humanos y el compromiso comunitario.

La actividad se desarrollará con entrada libre y gratuita en las instalaciones de la Universidad Nacional de Quilmes y estará abierta a la comunidad, delegaciones escolares y familias que deseen recorrer las exposiciones y acompañar las producciones realizadas por estudiantes de todo el distrito.