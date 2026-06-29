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Lunes, 29 de junio de 2026

Dramático rescate en Bernal: un trabajador quedó con la mano atrapada en una máquina

Bomberos debieron cortar parte del equipo para liberar al operario, que fue trasladado de urgencia al Hospital de Quilmes. Uno de sus dedos sufrió graves lesiones.

Redacción FMQ
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Un trabajador de un comercio resultó herido este lunes tras sufrir un accidente laboral en un establecimiento ubicado sobre la calle Belgrano, entre Castro Barros y 9 de Julio, en Bernal Centro

De acuerdo a fuentes policiales, la víctima quedó con la mano izquierda atrapada en una máquina y debió ser rescatada por personal de los Bomberos Voluntarios de Bernal.

Al arribar al lugar, los bomberos encontraron al hombre con una de sus manos aprisionada dentro del mecanismo de la maquinaria. Para liberarlo, utilizaron herramientas de rescate con las que cortaron parte del equipo, logrando extraer la extremidad sin agravar las lesiones.

Una vez finalizado el operativo, personal del SAME asistió al trabajador y lo trasladó de urgencia al Hospital de Quilmes para recibir atención médica. Según trascendió, uno de los dedos de la mano lesionada presentaba un importante compromiso producto del accidente.

En el procedimiento también intervinieron efectivos de Patrulla Urbana y personal de Defensa Civil Quilmes, quienes colaboraron en el operativo y aseguraron la zona mientras se desarrollaban las tareas de rescate.

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