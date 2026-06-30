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Martes, 30 de junio de 2026

Paro docente bonaerense afecta a Quilmes y la región

Cuatro gremios informaron que la medida de fuerza durará 24 horas, en reclamo de mejoras en la seguridad dentro de las escuelas ante reiterados hechos de violencia.

Redacción FMQ
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Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro de 24 horas y no habrá clases en las escuelas bonaerenses durante este martes. La medida fue informada por cuatro de las cinco agrupaciones que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

La convocatoria se hizo oficial ayer al mediodía y la hicieron SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET, que empiezan a tensionar la relación con el gobierno de Axel Kicillof. El único gremio que no adhirió es SADOP por lo que se espera que en los colegios privados haya clases normalmente durante todo el día.

El paro es para reclamar una actualización salarial, pero también mejores condiciones laborales. En paralelo, los gremios vienen advirtiendo por un incremento de hechos de violencia en los establecimientos educativos, con episodios de agresiones de alumnos y también de familiares hacia docentes.

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