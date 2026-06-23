Jorge Macri limita los paros y exige servicios mínimos en transporte y recolección de basura

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó el decreto 230 para adherir a la Ciudad de Buenos Aires a las modificaciones de la Ley de Modernización Laboral de la Nación.

La medida amplía el carácter de "servicio esencial" e "importancia trascendental" a sectores críticos como subtes, colectivos de jurisdicción propia y recolección de residuos, obligándolos a garantizar guardias mínimas de entre el 50% y el 75% ante cualquier medida de fuerza gremial.

Los niveles mínimos de actividad obligatorios en el territorio porteño

La nueva normativa legal busca "neutralizar el impacto de los paros" en la vida diaria de la jurisdicción.

Según el texto oficial, las empresas encargadas de la recolección de basura deberán asegurar de manera obligatoria una cobertura mínima del 75% de sus prestaciones habituales.

Por su parte, el transporte público de pasajeros -que incluye las líneas de colectivos exclusivas de la Capital Federal, el subte y el Premetro- tendrá que funcionar al menos al 50% de su capacidad.

Las autoridades aclararon que la exigencia regirá de forma individual para cada ramal y que la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) definirá junto a la concesionaria Emova el esquema de emergencia.

El fuerte descargo de Jorge Macri tras la firma del decreto

El documento oficial de la Secretaría de Trabajo y Empleo local lleva también las firmas de los ministros Pablo Bereciartua (Movilidad e Infraestructura), Gabino Tapia (Justicia) y del jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny.

Tras la publicación en el Boletín Oficial, el mandatario porteño defendió la iniciativa con un fuerte mensaje político.

"Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad. Ley y orden", sentenció el titular del Ejecutivo porteño.