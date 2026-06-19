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Viernes, 19 de junio de 2026

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"Si sos trapito, te meto preso": afirmó Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

El Código Contravencional se endureció con penas de detención efectiva para cuidacoches, limpiavidrios y sus organizadores.

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Con el respaldo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la Legislatura capitalina aprobó este jueves una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios. 

"Si sos 'trapito', te meto preso", advirtió por su parte el titular del Ejecutivo porteño en su cuenta de la red social X.

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En su posteo, en el que sumó un video con imágenes de cuidacoches y limpiavidrios violentos, Macri agregó: "Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien".

El jefe de Gobierno porteño advirtió que "dejaron que esta mafia se apropiara de las calles" y que "una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar". 

El titular del Ejecutivo porteño insistió: "Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso".

La reforma legislativa

La aprobación de la ley 6961 en la Legislatura porteña fue producto de 36 votos afirmativos y el respaldo de distintas fuerzas políticas.

Habilita detenciones, con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel, además de multas millonarias.

Asimismo, prevé sanciones para clubes y organizaciones vinculados con estas prácticas.

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