"Si sos trapito, te meto preso": afirmó Jorge Macri tras la sanción de la nueva ley

Con el respaldo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la Legislatura capitalina aprobó este jueves una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios.

"Si sos 'trapito', te meto preso", advirtió por su parte el titular del Ejecutivo porteño en su cuenta de la red social X.

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En su posteo, en el que sumó un video con imágenes de cuidacoches y limpiavidrios violentos, Macri agregó: "Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien".

SI SOS TRAPITO, TE METO PRESO.



Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien.



Ley y orden. pic.twitter.com/Wxe7qmywDS June 18, 2026

El jefe de Gobierno porteño advirtió que "dejaron que esta mafia se apropiara de las calles" y que "una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar".

El titular del Ejecutivo porteño insistió: "Ya no hay más advertencia. ¿Sos trapito? Te meto preso".

La reforma legislativa

La aprobación de la ley 6961 en la Legislatura porteña fue producto de 36 votos afirmativos y el respaldo de distintas fuerzas políticas.

Habilita detenciones, con penas que van desde los 10 días hasta los 2 meses de cárcel, además de multas millonarias.

Asimismo, prevé sanciones para clubes y organizaciones vinculados con estas prácticas.