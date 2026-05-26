Jorge Macri crece en el ranking de los alcaldes más valorados de Latinoamérica
El jefe de Gobierno porteño mejoró su imagen positiva respecto de abril y quedó como el mejor posicionado de la región sur del continente, según un relevamiento de la consultora CB Global Data difundido en mayo de 2026.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, avanzó en el último mes y se ubicó en el quinto puesto del ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica elaborado por la consultora privada CB Global Data, con un 45,8% de imagen positiva, por encima del 45,4% que registraba en abril. Es el mejor posicionado de toda América del Sur.
Macri, por encima de sus pares sudamericanos
En el nuevo informe -difundido en mayo de 2026 a través de la cuenta de la empresa en la red social X- solo lo superan en el ranking general la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía (58,5%); la jefa de Gobierno de México DF, Clara Brugada (57,3%); el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi (50,4%); y el mandatario de El Salvador, Mario Durán (47,9%). El siguiente en la tabla con mayor imagen positiva de Sudamérica es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que se ubica en el sexto lugar con un 45,2%.
La imagen negativa de Macri se sitúa en el 48,6%, mientras que la de su par colombiano asciende al 52,3%.
El resto del ranking
En los puestos intermedios se ubican Reyna Rueda (Managua) con 45,1% de imagen positiva; Renzo Reggiardo (Lima) con 43,9%; Pabel Muñoz (Quito) con 41,6%; y Mario Bergara (Montevideo) con 38,7%. Completan el pelotón central Diego Miranda (San José) con 37,8% y Mario Desbordes (Santiago) con 36,9%.
En la zona baja del ranking se encuentran Celina Leão (Brasilia) con 35,8%, Juan Diego Zelaya (Tegucigalpa) con 34,6% y Carmen Meléndez (Caracas) con 26,2%. Los últimos puestos corresponden a César Dockweiler (La Paz) con 25,7%, Ricardo Quiñónez (Guatemala) con 22,9% y Luis Bello (Asunción), quien cierra la tabla en el puesto 18 con apenas el 20,3% de imagen positiva.