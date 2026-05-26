Jorge Macri crece en el ranking de los alcaldes más valorados de Latinoamérica

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, avanzó en el último mes y se ubicó en el quinto puesto del ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica elaborado por la consultora privada CB Global Data, con un 45,8% de imagen positiva, por encima del 45,4% que registraba en abril. Es el mejor posicionado de toda América del Sur.

Macri, por encima de sus pares sudamericanos

En el nuevo informe -difundido en mayo de 2026 a través de la cuenta de la empresa en la red social X- solo lo superan en el ranking general la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía (58,5%); la jefa de Gobierno de México DF, Clara Brugada (57,3%); el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi (50,4%); y el mandatario de El Salvador, Mario Durán (47,9%). El siguiente en la tabla con mayor imagen positiva de Sudamérica es el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que se ubica en el sexto lugar con un 45,2%.

La imagen negativa de Macri se sitúa en el 48,6%, mientras que la de su par colombiano asciende al 52,3%.

El resto del ranking

En los puestos intermedios se ubican Reyna Rueda (Managua) con 45,1% de imagen positiva; Renzo Reggiardo (Lima) con 43,9%; Pabel Muñoz (Quito) con 41,6%; y Mario Bergara (Montevideo) con 38,7%. Completan el pelotón central Diego Miranda (San José) con 37,8% y Mario Desbordes (Santiago) con 36,9%.

En la zona baja del ranking se encuentran Celina Leão (Brasilia) con 35,8%, Juan Diego Zelaya (Tegucigalpa) con 34,6% y Carmen Meléndez (Caracas) con 26,2%. Los últimos puestos corresponden a César Dockweiler (La Paz) con 25,7%, Ricardo Quiñónez (Guatemala) con 22,9% y Luis Bello (Asunción), quien cierra la tabla en el puesto 18 con apenas el 20,3% de imagen positiva.