La Legislatura porteña aprobó la ley anti trapitos de Jorge Macri: cárcel de hasta 60 días y multas millonarias

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tuvo una sesión cargada de definiciones. Por un lado, aprobó con 36 votos la nueva Ley 6961, que endurece las sanciones contra trapitos y limpiavidrios y establece penas de detención efectiva. Por otro, autorizó con 56 votos el endeudamiento necesario para avanzar en la construcción de la Línea F de subte, la primera línea nueva en 25 años.

"Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero", afirmó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, impulsor de ambas iniciativas.

Ley anti trapitos: cárcel de hasta 60 días y multas millonarias

Hasta ahora, cuidar coches o limpiar parabrisas ilegalmente se penaba con multas que resultaban incobrables. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se labraron 13.149 contravenciones sin resultados concretos. "¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía", señaló Macri al presentar el proyecto.

Con la nueva ley, las sanciones varían según el contexto y el nivel de organización. Los cuidacoches en la vía pública recibirán entre 10 y 30 días de detención. En eventos masivos, cuando se demuestre organización previa, las penas serán de 20 a 50 días. Los jefes y organizadores podrán recibir hasta 60 días de cárcel. Ante situaciones de violencia o acoso, las penas se duplican.

Las multas económicas también se elevan fuertemente: de un rango de $50.000-$285.000 pasan a un mínimo de $1.139.988. Quienes actúen en forma organizada en eventos masivos podrán ser inhabilitados por hasta dos años para acceder a planes sociales y subsidios de la Ciudad.

El control sobre los eventos masivos también se amplía: la prohibición regirá desde 6 horas antes del inicio hasta 3 horas después del final, en un radio de 50 cuadras. Los clubes e instituciones que tengan vínculos con la actividad ilegal enfrentarán multas de hasta $20 millones y clausuras de hasta 90 días.

Línea F: USD 1.350 millones para transformar la movilidad porteña

La Legislatura también autorizó a la Ciudad a tomar deuda por hasta USD 1.350 millones con organismos multilaterales, bilaterales o regionales de crédito para financiar la ingeniería y construcción de la Línea F de subte. El proyecto contempla un recorrido de 9,8 kilómetros que unirá el sur y el norte de la Ciudad, combinando con las otras seis líneas existentes.

"Este es un paso más para avanzar en la construcción de la primera línea de subte en 25 años, un hito histórico para la Ciudad que va a mejorar la movilidad y llegar a barrios donde hoy no llega", destacó Macri.

El endeudamiento se apoya en la solidez crediticia de la Ciudad, que nunca defaulteó su deuda en más de 30 años de autonomía. Días atrás colocó USD 500 millones en el mercado internacional a una tasa del 7,3%, la más baja de su historia, y la calificadora Moody's subió su calificación de AA+ a AAA.