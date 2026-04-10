Derrumbe en Parque Patricios: aprobaron un alivio fiscal para los vecinos afectados

A más de un mes del derrumbe ocurrido en un complejo habitacional del barrio de Parque Patricios, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad un paquete de medidas de alivio fiscal para los vecinos afectados por el siniestro.

La iniciativa contempla la condonación de deudas del Impuesto Inmobiliario y la tasa de ABL correspondientes a marzo y abril de 2026, además de una exención total del pago desde mayo hasta diciembre de este año para todas las unidades del edificio afectado de la calle Mafalda al 900.

También se dispusieron beneficios para los propietarios de vehículos dañados en el siniestro, con la eliminación de la cuota 02/2026 del impuesto a las Patentes y la exención de los pagos entre marzo y junio.

La norma establece además que aquellos contribuyentes que ya hayan abonado esos conceptos recibirán un reintegro automático, sin necesidad de cumplir con los controles habituales de deuda, con el objetivo de agilizar el proceso.

Otros temas tocados en la Legislatura

En paralelo, se aprobó otra ley que limita el aumento del impuesto a las Patentes para 2026, al fijar que no podrá superar la inflación registrada en la Ciudad durante 2025, medida que también incluye un mecanismo de crédito fiscal para quienes ya hayan pagado.

Durante la misma sesión, los legisladores avanzaron con más de 140 iniciativas y realizaron el sorteo de las salas Acusadora y Juzgadora para eventuales juicios políticos.

Proyectos aprobados para la Ciudad

Además, se aprobaron distintas declaraciones y reconocimientos, entre ellos la incorporación de la Casa del Veterano de Guerra de la República Argentina al Patrimonio Cultural de la Ciudad y el cambio de nombre de la estación Uruguay de la línea B, que pasará a denominarse "Uruguay-Teatros".

La jornada también incluyó debates por fechas conmemorativas, como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y la aprobación de proyectos vinculados a áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura.



