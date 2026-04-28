Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia imputó a la constructora tras reconfigurar la causa

A casi dos meses del derrumbe en el Complejo Habitacional "Estación Buenos Aires", de Parque Patricios, la investigación del hecho dio un giro clave tras la reformulación impulsada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, que amplió el alcance del expediente y puso el foco en una cadena de responsabilidades.

Es que el siniestro ocurrido el pasado 3 de marzo en el complejo de edificios ubicado sobre la calle Mafalda al 900, ya no es considerado un episodio aislado, sino el resultado de múltiples decisiones y omisiones acumuladas en el tiempo, y por eso la Fiscalía redefinió el objeto de la causa con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de todos los actores vinculados al colapso de la losa.

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Si bien la imputación no se limita a la empresa constructora, sobre ella pesan acusaciones centrales, de hecho, se señala que la obra fue ejecutada con vicios estructurales y que, además, se incorporó una sobrecarga significativa sin un sistema de drenaje adecuado, lo que habría comprometido la estructura desde el inicio.

En tanto, el expediente también remarca que los problemas no eran desconocidos, ya que existían reclamos formales por filtraciones y riesgos estructurales desde 2022 que, según la Fiscalía, no fueron atendidos e incluso se menciona una intimación concreta previa al derrumbe que no tuvo respuesta.

Acciones que habrían agravado la situación





Otro punto relevante es la intervención de técnicos y del área de postventa, a quienes se les atribuye haber realizado trabajos sobre la losa sin respaldo técnico ni planificación adecuada. Estas acciones, lejos de resolver el problema, habrían agravado una estructura ya comprometida.

La investigación también alcanza a la dirección de obra, señalada por no haber ejercido un control técnico adecuado, y por haber aprobado tanto la recepción provisoria como la definitiva pese a los defectos existentes. A esto se suma la omisión de información clave en reportes técnicos, lo que habría dificultado la toma de decisiones.

Carátula del caso





En ese esquema, también quedó bajo la lupa el rol del Banco Hipotecario como fiduciario. La Fiscalía sostiene que sus representantes no cumplieron con el deber de control, aun cuando tenían conocimiento de las fallas estructurales.

El caso fue encuadrado como estrago culposo agravado, una figura que contempla situaciones en las que la negligencia genera un riesgo grave para la comunidad. Para los investigadores, el derrumbe no fue producto del azar, sino de un entramado de fallas en la ejecución, supervisión y control que terminó por desencadenar el colapso.

¿Cómo fue el siniestro ?





El 3 de marzo de 2026, el techo del estacionamiento subterráneo del complejo Procrear Estación Buenos Aires (Mafalda al 900, Parque Patricios) colapsó, aplastando más de 60 autos y forzando la evacuación de más de 300 familias.

La justicia imputó a la constructora COSUD por considerar el derrumbe un "colapso anunciado" debido a vicios estructurales, sobrecarga de tierra y filtraciones desatendidas desde 2022.



