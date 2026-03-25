Derrumbe en Parque Patricios: la empresa constructora asegura que la ventana doblada no tiene relación con el caso

La tranquilidad duró poco para los vecinos del complejo de viviendas en el barrio porteño de Parque Patricios, quienes debieron ser evacuados nuevamente de forma preventiva tras la viralización de una imagen que mostraba una ventana severamente doblada.

El hecho generó alarma inmediata ante el temor de un colapso inminente, recordando el impactante derrumbe de un sector del subsuelo ocurrido el 3 de marzo. La empresa constructora COSUD emitió un comunicado oficial para llevar calma y desvincular este nuevo desperfecto del siniestro original.

En el escrito, la firma explicó que la ventana afectada, cuya fotografía circuló en redes sociales y medios de comunicación, no presenta fallas ligadas a la estructura principal del edificio. Según detallaron, el daño corresponde a una modificación de proyecto que fue ejecutada por personas ajenas a la constructora una vez que la obra ya había sido finalizada.

De esta manera, la empresa buscó despejar las dudas sobre la calidad de los materiales o posibles movimientos de suelo que pudieran estar afectando la estabilidad de la Torre A, sector 2.

Sostuvieron que la inspección técnica se realizó en conjunto con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, donde se constató que el desperfecto no tiene vinculación alguna con lo sucedido a comienzos de mes. Los peritos indicaron que el sector donde se encuentra la ventana ni siquiera cuenta con subsuelo, lo que refuerza la teoría de que se trata de un problema aislado y superficial.

Desde COSUD fueron tajantes al remarcar que no se observaron desprendimientos de mampostería, fisuras nuevas ni alteraciones en la estructura original de la torre. La empresa insistió en que los estándares de seguridad se mantienen y que el incidente de la ventana es un hecho externo.

"La Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires no modificó la decisión oportunamente adoptada, por lo que mantiene vigente el levantamiento de la clausura", concluyeron desde la empresa.











