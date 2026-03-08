Derrumbe en Parque Patricios: vecinos pudieron ingresar a recuperar sus pertenencias con la ayuda de los bomberos

Luego de varios días del derrumbe producido en un complejo de viviendas en el barrio porteño de Parque Patricios, los damnificados pudieron retirar algunas de las pertenencias.

Los bomberos voluntarios comenzaron con un operativo que le permitió el ingreso de forma controlada y seguro a cada uno de los que deseaba recuperar alguno de los objetos personales que habían quedado en el lugar.

Desde la Fiscalía 31 dispuesieron que el ingreso al complejo "Estación Buenos Aires" sea de forma reducida, por lo que solamente una persona por vivienda podrá ingresar y acreditando su lugar de residencia.

Otra de las actividades que tienen a cargo los rescatistas y parte del equipo de emergencias es organizar los traslados de las familias hacia los centros de alojamiento en los que permanecerán hasta definir que ocurrirá con la situación habitacional.

En las últimas horas desde la Fiscalía autorizaron a que comience la "realización de las tareas de apuntalamiento en el lugar, la demolición y el retiro de escombros, así como la remoción y reubicación de vehículos".

Durante la madrugada del martes pasado cedió una losa del estacionamiento subterraneo de este edificio, por lo que colapsaron las cocheras y uno de los patios internos.

Ante este contexto, no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos pero más de 300 personas tuvieron que ser evacuadas y más de 60 autos quedaron aplastados bajo los escombros.

De forma preventiva fueron evacuados 175 departamentos y desde el gobierno porteño confirmaron que los propietarios e inquilinos "no podrán regresar" hasta que la empresa constructora y el administrador a cargo "realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas".