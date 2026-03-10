Derrumbe en Parque Patricios: ¿Los vecinos vuelven el viernes?

A una semana del colapso de una losa en el sector de cocheras del complejo de edificios ubicado en la calle Mafalda 907, en el barrio de Parque Patricios, el predio se encuentra cerrado bajo estrictas medidas de seguridad.

El acceso permanece restringido con custodia permanente y vallas metálicas de dos metros de altura, mientras en el interior se ejecutan las tareas de estabilización tras el derrumbe ocurrido en la madrugada del 3 de marzo.

Luego de la evacuación preventiva de 175 departamentos distribuidos en cuatro edificios, Bomberos, Defensa Civil y la Guardia de Auxilio advirtieron sobre un riesgo potencial al detectar daños en columnas del subsuelo y la planta baja.

Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad dispuso que los residentes no regresen a sus hogares hasta que la constructora y la administración presenten un plan avalado por las autoridades.

Por su parte, la empresa constructora Cosud informó que se encuentra realizando el apuntalamiento preventivo. Según el Plan Ejecutivo de Trabajo presentado ante la Guardia de Auxilio, el objetivo es restablecer el ingreso de los m{as de 300 residentes en el menor tiempo posible, aunque la fecha definitiva depende de evaluaciones técnicas y judiciales.

El Gobierno porteño llevó a cabo una reunión informativa con los vecinos del Sector 2, a quienes explicó que las tareas de inspección, ensayos y refuerzos estructurales continuarán hasta el viernes 13 de marzo. Ese día, la constructora deberá entregar un informe a la Guardia de Auxilio.

Una vez recibido el documento, el Gobierno lo elevará a la fiscalía interviniente, organismo que tendrá la decisión final sobre el reingreso de los propietarios. Si se determina que la estructura es segura, se habilitará el retorno a las unidades.

En paralelo, se está gestionando con las empresas el restablecimiento de los servicios de agua, luz y gas.

La odisea de los vecinos tras el derrumbe en Parque Patricios

Los vecinos evacuados cuestionaron al Gobierno porteño por la rotación en los alojamientos y la falta de información clara. Algunos residentes denunciaron haber sido trasladados desde hoteles céntricos hacia pensiones con malas condiciones de higiene y humedad.

Además, la mayoría de los vecinos no cuenta con sus pertencias básicas, más allá de lo poco que pudieron agarrar cuando la justicia autorizó ingresos controlados de diez minutos por departamento para retirar artículos de primera necesidad.

En tanto, el Ministerio de Educación porteño inició un relevamiento de la población escolar afectada para garantizar el transporte a las escuelas en caso de que el desalojo se prolongue más allá del 16 de marzo.

Por su parte, el Ministerio de Salud ofreció asistencia psicológica presencial y virtual para los damnificados.