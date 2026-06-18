¡EN VIVO! La Legislatura porteña debate el financiamiento de la línea F de subte, la regulación de trapitos y reformas a la VTV

La Legislatura porteña sesiona este jueves desde las 11 con una agenda cargada que reúne proyectos vinculados al transporte, el espacio público, la regulación de los vapeadores, la revisión técnica vehicular y medidas de alivio económico para familias endeudadas.

El temario incluye iniciativas impulsadas por el Gobierno de la Ciudad y propuestas de los distintos bloques políticos de la oposición.

Financiamiento para la Línea F de subterráneos

Uno de los proyectos centrales enviados por la gestión de Jorge Macri es el que habilita el financiamiento para la construcción de la Línea F de subterráneos.

La iniciativa autoriza al Ejecutivo porteño a tomar deuda por hasta 1350 millones de dólares mediante organismos multilaterales, entidades financieras y la eventual emisión de títulos públicos.

La futura traza será la primera ampliación de la red de subtes en 25 años y busca mejorar la conectividad entre el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El recorrido previsto abarcará 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

Control del espacio público y vapeadores

Otro de los expedientes impulsados por el oficialismo es la denominada Ley Antitrapitos, que también incorpora aportes de una iniciativa presentada por La Libertad Avanza.

La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes realicen actividades no autorizadas vinculadas al estacionamiento de vehículos, su cuidado en la vía pública o la limpieza de parabrisas.

Por otro lado, la sesión debatirá un proyecto promovido por la Unión Cívica Radical para regular el uso, la comercialización y la promoción de vapeadores y otros productos emergentes de tabaco y nicotina, con el objetivo de restringir el acceso de menores de 18 años a estos dispositivos.

Desregulación de la VTV y "Ley Hojarasca"

A su vez, La Libertad Avanza incorporó dos proyectos al temario presentados por la legisladora María del Pilar Ramírez.

El primero propone una reforma integral del régimen de Verificación Técnica Vehicular Obligatoria (VTV), con el fin de desregular la prestación del servicio, ampliar la competencia a talleres y concesionarios sin tarifas fijadas por el Estado y adecuar los requisitos a la normativa nacional.

La norma establece que los vehículos particulares cero kilómetro realicen su primera verificación a los cinco años del patentamiento.

El segundo expediente de este bloque es la denominada Ley Hojarasca, que plantea derogar más de 20 normas consideradas desactualizadas, redundantes o sin aplicación efectiva, transfiriendo sus partidas presupuestarias al Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Programa de alivio financiero para familias

En tanto, el bloque Fuerza por Buenos Aires impulsa la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal a cargo del Banco Ciudad.

El proyecto, presentado por el diputado Leandro Santoro, busca asistir a sectores vulnerables mediante líneas de crédito especiales destinadas exclusivamente a cancelar deudas previas, con una tasa nominal anual máxima del 40% y plazos de hasta 36 meses.