Familiares y vecinos volverán a marchar para pedir justicia por Lautaro Servín

Tras la multitudinaria movilización realizada en los últimos días, familiares, amigos y vecinos de Lautaro Servín volverán a concentrarse este jueves para reclamar justicia por el asesinato del estudiante de 17 años, quien fue asesinado por motochorros cuando se dirigía a la escuela junto a su padre.



La convocatoria será a partir de las 16.30 en la esquina de Rivadavia y Benteveo, en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, el mismo lugar donde ocurrió el crimen hace una semana.

Lautaro fue asesinado durante la mañana del martes de la semana pasada cuando viajaba hacia el colegio acompañado por su padre. Según trascendió, ambos fueron interceptados por delincuentes que se movilizaban en una motocicleta e intentaron asaltarlos. En medio del violento episodio, el adolescente fue asesinado, un hecho que generó una profunda conmoción entre familiares, amigos, compañeros de escuela y vecinos de la zona.

Mientras la investigación continúa, la familia aseguró que evita brindar mayores detalles para no entorpecer el trabajo de la Justicia. "Muchas cosas concretas no tenemos todavía y no queremos entorpecer el caso. Aparentemente están detrás de los pasos del asesino, porque otra palabra no puedo decir. Y lo único que queremos es justicia para Lautaro, porque era un niño bueno, de familia. Era un chico que no salía de su casa", expresó Claudia Basoalto, la abuela de Lautaro.

Además, destacó el acompañamiento recibido durante la primera marcha. "Fueron más de cuatro cuadras de gente. Nos damos cuenta del apoyo de los vecinos, de sus compañeros, de sus hermanos y de todas las familias. Fue una concurrencia muy grande, gracias a Dios", señaló.

En ese sentido, confirmó que la convocatoria se repetirá este jueves. "El jueves, en el mismo lugar y a la misma hora, a las 16.30, lo vamos a hacer de nuevo", indicó, al reiterar el pedido de justicia por el adolescente.